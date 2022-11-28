Правящий лагерь Японии рассматривает возможность включить возможность контрудара в оборонные документы

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Японский правящий лагерь рассматривает вопрос о включении политики обладания способностями к контрударам в три ключевых правительственных документа по обороне, которые будут пересмотрены в конце года, сообщили информированные источники.

Это произошло после того, как партия Комэйто, младший партнёр по коалиции правящей Либерально-демократической партии, заявила о своей терпимости к будущему приобретению Японией средств контрудара.

Ожидается, что обе стороны придут к соглашению по этому вопросу уже на следующей неделе, когда их официальные лица на рабочем уровне проведут переговоры.

Источники сообщили, что суть обсуждений теперь смещается на диапазон контрударов, которые Японии следует разрешить.

«Демонстрация того, что Япония обладает возможностями контрудара, будет способствовать сдерживанию нападений на страну, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Комэйто Исии Кэйити. – Главной целью будет усиление сдерживающей силы».

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