Губернатор Кагосимы согласился с планом строительства базы Сил самообороны на острове Магэсима

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Кагосима, 29 ноября (Jiji Press). Губернатор Кагосимы Сиота Коити выразил свою терпимость к проекту строительства базы японских Сил самообороны на острове Магэсима в соответствии с запланированным переносом учений американской военной авиации на этот остров.

«В результате всестороннего рассмотрения у нас нет другого выбора, кроме как принять (необходимость базы)», – сказал он на заседании собрания префектуры. Сиота не высказал свою позицию по этому вопросу, заявив, что он примет решение, основываясь на мнении местных жителей и результатах оценки воздействия на окружающую среду.

После заседания собрания Сиота сообщил журналистам, что 25 ноября министерство обороны проинформировало его о подготовительных документах министерства по оценке воздействия на окружающую среду, отметив, что принятых министерством мер безопасности и охраны окружающей среды будет достаточно.

«Министерство с вниманием отреагировало на мнение, которое я представил (в октябре)», – сказал Сиота. Губернатор также сказал, что принимает во внимание «потребности национальной безопасности».

Яйта Сюнсукэ, мэр города Нисиноомотэ префектуры Кагосима, в состав которого входит остров Магэсима, не дал понять, поддерживает ли он проект базы Сил самообороны. 28 ноября правительство префектуры Кагосима проинформировало мэра о своём намерении принять проект.

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