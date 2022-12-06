Премьер-министр Кисида Фумио объявил о пятилетнем оборонном бюджете в 43 трлн йен

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио поручил своим министрам обороны и финансов выделить около 43 триллионов йен на оборонные расходы в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года.

Сумма, запрошенная Кисидой, более чем в 1,5 раза превышает 27,47 трлн йен, установленные в рамках текущей среднесрочной программы развития обороноспособности.

После встречи с премьер-министром министр обороны Хамада Ясукадзу заявил журналистам, что 43 трлн йен – это «уровень, который позволит (Японии) осуществить резкое усиление своих оборонных возможностей и должным образом играть свою роль».

Между тем, Кисида повторил на встрече, что он намерен решить к концу этого года способы обеспечения финансовых ресурсов для расходов на оборону.

Накануне встречи Кисида, являющийся также президентом правящей Либерально-демократической партии, провёл переговоры с Ямагути Нацуо, лидером Комэйто, младшего партнера ЛДП по коалиции.

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