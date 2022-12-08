В Японии обсуждают возможность изменения названия Воздушных сил самообороны на Аэрокосмические силы самообороны

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Правительство Японии представило правящим партиям план по изменению названия Воздушных сил самообороны страны на Аэрокосмические силы самообороны.

Если предложение будет принято, изменение названия станет первым для Воздушных сил самообороны с момента их создания в июле 1954 года.

Правительство включило этот план в проекты трёх ключевых документов, связанных с безопасностью, которые будут пересмотрены в этом месяце.

Запланированное изменение названия призвано продемонстрировать намерение правительства укрепить космическую оборону.

В своих рекомендациях в апреле ЛДП призвала рассмотреть вопрос о реорганизации Воздушных сил самообороны в аэрокосмические при одновременном быстром и значительном усилении персонала обороны для космических миссий.

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