Япония принимает решение о создании средств контрудара

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Токио, 16 декабря (Jiji Press). Правительство Японии пересмотрело три ключевых документа по национальной безопасности страны, включив в них планы по созданию средств контрудара и развёртыванию крылатых ракет «Томагавк» американского производства.

Изменения, внесённые в ответ на усиление военной активности Китая и Северной Кореи, ознаменовали собой резкий сдвиг в послевоенной политике Японии в области безопасности, которая в значительной степени зависела от ударных возможностей вооружённых сил США в соответствии с пацифистской конституцией Японии.

Изменения были одобрены на заседании Совета национальной безопасности при правительстве и внеочередном заседании кабинета министров.

«Важно иметь средства контрудара, которые обеспечивают сдерживание, чтобы заставить страну-противника воздержаться от нападения», – заявил премьер-министр Кисида Фумио на пресс-конференции после внесения поправок.

В пересмотренной Стратегии национальной безопасности, одном из этих трёх документов, правительство подчеркнуло необходимость того, чтобы Япония располагала возможностями для нанесения контрударов по вражеским ракетным базам, отметив, что становится «всё труднее полностью противостоять ракетным угрозам, имея только существующую сеть противоракетной обороны».

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