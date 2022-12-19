Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул, 18 декабря (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены по крутой траектории из района Тончан-ри на северо-западе Северной Кореи. Предполагаемыми целями могли быть военные базы Японии и США в Японии.

Обе ракеты преодолели около 500 километров и достигли максимальной высоты около 550 километров, прежде чем упали за пределы исключительной экономической зоны Японии, по данным министерства обороны Японии.

Запуски, похоже, являются демонстрацией раздражения Пхеньяна после того, как японское правительство приняло 16 декабря новые документы по национальной безопасности, которые призывают к приобретению средств контрудара или способности атаковать вражеские ракетные пусковые площадки.

Пхеньян, похоже, также возмущен принятием Генеральной Ассамблеей ООН в четверг резолюции, осуждающей нарушения прав человека Северной Кореей.

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