Япония и США обсудят использование средств контрудара
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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Япония намерена активизировать переговоры с Соединёнными Штатами об укреплении их потенциала сдерживания и противодействия после того, как на прошлой неделе японское правительство пересмотрело три ключевых документа, связанных с безопасностью и обороной.
Поскольку пересмотренные документы впервые предусматривают, что Япония будет обладать возможностями для нанесения контрудара, Токио и Вашингтон рассмотрят вопрос о пересмотре своих совместных планов, в которых будут определены шаги, которые необходимо предпринять, и роли, которые будет играть каждая сторона в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Ожидается, что предполагаемые контрударные возможности Японии сыграют роль дополнения военного сдерживания США против Китая и Северной Кореи, то есть Япония и Соединённые Штаты будут и дальше совместно работать на военном фронте, говорят политологи.
«Япония и Соединённые Штаты готовы к тесным переговорам на всех уровнях, – заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио на пресс-конференции 16 декабря после того, как ранее в тот же день его правительство приняло решение о пересмотре трех ключевых документов. – Мы будем и дальше укреплять сдерживающие и противодействующие возможности японо-американского альянса».
В заявлении, опубликованном также 16 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал пересмотр трёх документов, заявив: «Мы приветствуем приверженность Японии модернизации нашего альянса за счёт увеличения инвестиций в усиление ролей, миссий и возможностей, а также более тесного сотрудничества в области обороны с Соединёнными Штатами Америки и другими союзниками и партнёрами, как указано в этих новых документах».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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