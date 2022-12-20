Япония выделит 211,3 млрд йен на ракеты «Томагавк»

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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Министерство обороны Японии планирует выделить в 2023 финансовом году 211,3 млрд йен на развёртывание крылатых ракет «Томагавк» американского производства в рамках усилий по приобретению средств контрудара, сообщили официальные лица.

Министерство также планирует развернуть ракеты, которые могут быть запущены из-за пределов досягаемости ПВО противника.

Планируется потратить 200,3 миллиарда йен на создание высокоскоростных планирующих бомб для обороны удалённых островов и 58,5 миллиарда йен на разработку гиперзвуковых управляемых ракет, которые могут летать со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, что затрудняет их перехват.

Министерство планирует потратить 220,8 млрд йен на строительство судов Aegis.

Оно также намерено потратить 828,3 млрд йен на закупку различных типов боеприпасов, 161,8 млрд йен на помощь производителям боеприпасов в расширении производства и 5,8 млрд йен на хранение ракет и других крупногабаритных боеприпасов.

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