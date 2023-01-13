Япония и США наладят более глубокое сотрудничество для обеспечения контрударов

Новости

Вашингтон, 11 января (Jiji Press). Япония и Соединённые Штаты во время встречи на уровне министров по вопросам безопасности в формате «два плюс два» в Вашингтоне договорились углубить своё сотрудничество, чтобы помочь Токио эффективно использовать свои предполагаемые контрударные возможности.

Министры иностранных дел и обороны двух стран «приняли решение углубить двустороннее сотрудничество в целях эффективного использования контрударных возможностей Японии в тесном взаимодействии с США», говорится в совместном заявлении, принятом на переговорах.

Японская сторона объяснила особенности своих планов по укреплению обороны страны, указанные в её пересмотренных трёх ключевых документах по национальной безопасности, такие как увеличение расходов на оборону, а также приобретение средств контрудара, которые могут быть использованы для атаки ракетных баз противника и других целей. «Соединённые Штаты выразили свою решительную поддержку обновлённой политике Японии в области национальной безопасности как существенному прогрессу, который укрепляет сдерживание (Япония-США) Североатлантического союза», – говорится в заявлении.

«Министры приветствовали устойчивый прогресс в двустороннем планировании на случай непредвиденных обстоятельств», а также в реалистичных тренировках и учениях, таких как Keen Sword 23, Resolute Dragon 22 и Orient Shield 22, говорится в заявлении.

Они договорились укрепить потенциал сдерживания и реагирования японско-американского альянса, сосредоточив внимание на таких областях, как комплексная противовоздушная и противоракетная оборона (IAMD), десантные операции, космос, киберпространство и электромагнитный спектр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме