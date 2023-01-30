Япония и США проведут учения по обороне островов в Японии

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Токио, 27 января (Jiji Press). Япония и США с 16 февраля по 12 марта проведут совместные военные учения, имитирующие оборону отдаленных островов на юго-западе Японии, сообщили Сухопутные силы самообороны.

Учения «Железный кулак», которые проводятся в США ежегодно с 2006 года, впервые будут проведены в Японии.

Места проведения учений включают остров Кикай в префектуре Кагосима и лагерь Корпуса морской пехоты США Хансен на главном острове префектуры Окинава, оба из которых являются частью цепи островов Нансэй, простирающейся между юго-западным регионом Кюсю и Тайванем.

Цепь Нансэй отделяет Восточно-Китайское море, где расширяется морская деятельность Китая, от остальной части Тихого океана.

По данным Сил самообороны, участники будут практиковаться в развёртывании войск на острове, где нет дислоцированных сил, и возвращении захваченного удалённого острова.

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