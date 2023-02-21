КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

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Сеул, 20 февраля (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

Ракеты были выпущены из провинции Южный Пхёнан в западной части Северной Кореи примерно с 7 утра до 7:11 утра.

Предполагается, что они обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Государственное Корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что северокорейские военные запустили две сверхбольшие реактивные системы залпового огня, которые Пхеньян называет средством тактических ядерных атак.

Это был третий запуск ракет Северной Кореей в этом году.

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