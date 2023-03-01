В Японии вдвое больше островов, чем было заявлено несколько десятилетий назад

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). В Японии 14 125 островов, что примерно в два раза больше, чем было заявлено несколько десятилетий назад, сообщило Управление геопространственной информации Японии.

Последнее исследование учитывало естественные острова с береговой линией 100 метров и более, основываясь на базовой цифровой карте страны.

В 1987 году Береговая охрана Японии заявила, что в стране 6852 острова.

Резкий рост количества был в значительной степени связан с достижениями в области геодезических технологий, включая аэрофотосъемку, которая позволила измерить сложные береговые линии небольших островов.

Однако площадь суши территории Японии не изменилась, поскольку что новые острова уже считались сушей.

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