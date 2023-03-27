Кисида обещает укрепить оборонную мощь Японии за пять лет

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Ёкосука, преф. Канагава, 26 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал укрепить обороноспособность страны в течение пяти лет после того, как в конце прошлого года правительство обновило три ключевых документа по национальной безопасности.

«Мы будем основательно укреплять обороноспособность нашей страны в течение следующих пяти лет», – сказал он в своем выступлении на церемонии вручения дипломов Национальной академии обороны в городе Ёкосука, префектура Канагава, к югу от Токио. Эта миссия «будет завершена только после того, как меры, включённые в три документа, будут введены в действие», добавил Кисида.

«Мы разработали ряд необходимых мер для усиления оборонной мощи Японии с помощью очень реалистичных симуляций», – сказал он.

Кисида осудил вторжение России в Украину как «возмутительный акт, ставящий под угрозу основы международного порядка».

О своём недавнем визите в Киев, столицу Украины, для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этого месяца, Кисида сказал, что он планирует продемонстрировать решимость Японии как председателя «Большой семёрки» в этом году защищать международный порядок на саммите G-7, который он проведёт в мае в городе Хиросима на западе Японии.

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