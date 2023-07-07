Наследный принц и принцесса Японии планируют в сентябре посетить Вьетнам

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико в сентябре совершат официальную поездку во Вьетнам, чтобы отметить 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами в этом году, сообщили информированные источники.

По словам источников, пара, вероятно, пробудет в Ханое и других местах в этой стране в общей сложности около недели.

Это будет третий официальный визит наследного принца в другую страну с того момента как он официально был признан следующим в линии наследования после поездок в Польшу и Финляндию в 2019 году и в Великобританию на коронацию короля Карла III в мае этого года.

Ранее Акисино, младший брат императора Нарухито, с женой посещали Вьетнам в 1999 году.

Император и императрица Масако совершили свою официальную поездку туда в 2009 году в качестве наследного принца и наследной принцессы, а в 2017 году туда ездил император Акихито и императрица Митико, сейчас – почётные император и императрица.

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