Император и императрица Японии посетили международную конференцию в Йокогаме

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Йокогама, 9 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии открытия международной конференции по системам автоматического управления в городе Йокогама на востоке Японии.

«Технологии автоматического управления приобретают всё большее значение во всех сферах нашей жизни», – сказал император в своём выступлении на церемонии 22-го Всемирного конгресса Международной федерации автоматического управления.

Он добавил, что достижения в области автоматического управления «будут играть решающую роль в повышении устойчивости нашего общества» благодаря беспилотным автомобилям, дронам, роботам, управлению энергопотреблением, медицинским технологиям и биотехнологиям.

Император, изучающий водные вопросы как дело всей своей жизни, выразил надежду, что автоматическое управление будет и впредь «вносить свой вклад в технологии для надлежащего и эффективного распределения водных ресурсов по всему миру».

Вода необходима для жизни на Земле, в то время как нехватка воды является «общей проблемой во всем мире», сказал он.

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