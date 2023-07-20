Мать японской принцессы Хисако скончалась в возрасте 96 лет

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Тоттори Фумико, мать японской принцессы Хисако ветви Такамадо императорского дома, скончалась от старости 18 июля в больнице в Токио, где она жила. Ей было 96 лет.

Принцесса Хисако будет соблюдать траур в течение 90 дней, а её первая дочь, принцесса Цугуко, – в течение 30 дней, сообщило в среду Управление императорского двора. Принцесса Хисако отменит запланированные с 21 июля визиты в Новую Зеландию и Австралию.

По данным управления, принцесса Хисако встретилась со своей матерью перед тем, как с 17 июля отправиться в Осаку в связи с работой. Принцесса Цугуко присутствовала на смертном одре Тоттори вместе с Мория Аяко, третьей дочерью принцессы Хисако, и её мужем.

Тоттори, поскольку её отец был дипломатом, в детстве жила во Франции. Занимая такие должности, как глава Les Amies de Langue Francaise, японско-французской группы по обмену, Тоттори получила от французского правительства звание кавалера Почётного легиона в 2013 году.

Её покойный муж Сигэдзиро занимал такие посты, как президент французского отделения японского торгового дома Mitsui & Co.

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