Японская императрица Масако провела шелководческий ритуал в императорском дворце

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Японская императрица Масако преподнесла богам связки шёлка-сырца, сделанного из коконов выращенных ею тутовых шелкопрядов, завершив императорские шелководческие ритуалы в этом году.

Церемония Гоёсан-осамэ-но ги состоялась в императорском шелководческом учреждении Момидзияма в императорском дворце в Токио. По данным Управления императорского двора, шёлк-сырец был сплетен из коконов трёх видов тутового шелкопряда, в том числе коисимару, особого японского сорта.

По словам представителей управления, императрица была исполнена благодарности и полна эмоций после успешного завершения ритуалов шелководства.

Дворцовым шелководством императрицы занимаются более века.

Император Нарухито и их дочь, принцесса Айко, снова поддержали императрицу в этом году. 7 июня они втроём потратили более двух часов на перемещение около 10 000 тутовых шелкопрядов в искусственные гнёзда с отсеками.

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