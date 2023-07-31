Наследный принц Японии Акисино и принц Хисахито посетили Кагосиму

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Кагосима, 29 июля (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и его сын принц Хисахито приняли участие в торжественной церемонии открытия 47-го национального школьного культурного праздника в Кагосиме, столице одноимённой префектуры на юго-западе Японии.

Принц Хисахито, который учится в старшей школе и находится на летних каникулах, посещает район за пределами Токио по служебным обязанностям впервые.

Жена наследного принца Акисино, наследная принцесса Кико, отменила поездку с ними из-за заболевания COVID-19.

«Это событие действительно имеет большое значение с точки зрения раскрытия талантов и обогащения почвы для культурного творчества в будущем», – сказал наследный принц Акисино в своём выступлении на церемонии, отметив, что это ежегодное мероприятие, впервые проведённое в 1977 году, уже в своё время проходило в каждой из 47 префектур Японии, и Кагосима стала 47-й префектурой, принимавшей праздник.

После церемонии они с сыном наблюдали за парадом студентов, участвующих в фестивале, приветствуя марширующему оркестру и другим участникам.

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