Принц Хисахито пообщался со старшеклассниками в Кагосиме

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Кагосима, 30 июля (Jiji Press). Японский принц Хисахито, побывавший на выходных в префектуре Кагосима на юго-западе Японии вместе со своим отцом, наследным принцем Акисино, 30 июля пообщался с местными старшеклассниками.

Воскресным утром в университете Кагосима в городе Кагосима наследный принц Акисино и принц Хисахито ознакомились с исследовательскими презентациями, представленными пятью учениками трёх средних школ в рамках 47-го национального фестиваля культуры средней школы, церемония открытия которого состоялась 29 июля с участием принцев.

По словам ученика старшей школы Кинкован, который провёл презентацию об исследовании видов насекомых, принц Хисахито заговорил с ним после презентации, сказав, что стрекозы – его любимые насекомые. «У меня возникло чувство близости» с принцем, который в настоящее время учится на втором курсе старшей школы», – сказал ученик.

Принц сказал пятерым ученикам, что их презентации его заинтересовали.

Днём 30 июля два принца осмотрели картины, отобранные в отделе искусства и ремёсел культурного праздника в городе Кагосима.

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