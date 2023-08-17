Император и императрица Японии в сентябре посетят Хоккайдо

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако посетят Хоккайдо, самую северную префектуру страны, с 16 сентября в течение двух дней, чтобы принять участие в национальном морском конгрессе, сообщило в среду Управление императорского двора.

Императорская чета впервые посетит Хоккайдо с марта 1999 года, когда они были наследным принцем и наследной принцессой. В зависимости от состояния здоровья императрицы император может поехать один.

16 сентября император и императрица прибудут в аэропорт Кусиро специальным рейсом из токийского аэропорта Ханэда. Затем они посетят центр охраны дикой природы водно-болотных угодий Кусиро и побеседуют с рыбаками.

На следующий день император и императрица примут участие в церемонии открытия национального морского конгресса и мероприятии по выпуску рыбы в городе Аккэси, а также посетят там предприятие по разведению устриц.

В ноябре 2020 года император и императрица совершили онлайн-осмотр больницы в городе Китами на Хоккайдо в разгар пандемии коронавируса.

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