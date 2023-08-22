Семья японского императора прибыла на загородную виллу для летнего отдыха

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Насу, префектура Тотиги, 21 августа (Jiji Press). Семья японского императора Нарухито прибыла на виллу в городе Насу в восточной префектуре Тотиги, чтобы провести летний отдых.

Впервые за четыре года семья отдыхает на императорской вилле Насу после того, как воздерживалась от таких поездок из-за пандемии COVID-19.

Император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко пробудут на вилле до начала сентября.

Прибыв на станцию ​​Насусиобара железнодорожной компании JR East на скоростном поезде синкансэн около 15:30, семья в течение 10 минут общалась с людьми, собравшимися вокруг станции.

Ранним вечером семья прогулялась по деревянному павильону омэйтэй на территории виллы.

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