Почётный император и почётная императрица Японии посетили место, связанное со Второй мировой войной

Новости

Каруидзава, префектура Нагано, 23 августа (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико посетили поселение послевоенных репатриантов в Каруидзаве в префектуре Нагано во время их летнего отдыха в этом курортном городе в центральной Японии.

Поселение Охината было создано после Второй мировой войны репатриантами из бывшей Маньчжурии (ныне северо-восточный Китай), которая в военное время контролировалась Японией. Супруги часто посещали это поселение ещё с тех пор, как они были наследным принцем и наследной принцессой, и ездили туда во время летнего отдыха четыре года назад.

23 августа бывшие император и императрица прибыли в поселение на машине около 10 часов утра и остановились у мемориала, на котором выгравировано стихотворение, написанное тогдашним императором Хирохито, отцом почётного императора и посмертно известным как император Сёва. Стихотворение было написано во время посещения поселения в 1947 году во время его послевоенного турне по Японии.

Затем почётный император и почётная императрица неторопливо прогулялись по капустному полю у подножия горы Асама, держась за руки и разговаривая.

«Мы приехали сюда снова после столь долгого перерыва, и нам очень понравилось, поскольку стоит довольно хорошая погода», – сказал почётный император репортёрам, когда его спросили о первом за четыре года визите пары в Каруидзаву.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме