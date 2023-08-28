Почётный император и почётная императрица Японии посетили место их первой встречи 66 лет назад – теннисный корт в Каруидзаве

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Каруидзава, префектура Нагано, 27 августа (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, которые находятся на летнем отдыхе в Каруидзаве в префектуре Нагано в центральной части Японии, 26 августа посетили теннисный корт, где они впервые встретились 66 лет назад.

Во время первого за четыре года посещения теннисного корта бывший император и бывшая императрица общались с членами Каруидзава-кай, организации, управляющей кортом.

Почётный император Акихито и почётная императрица Митико прибыли на теннисный корт на машине около 11 часов утра и поприветствовали каждого из членов Каруидзава-кай, собравшихся, чтобы приветствовать пару.

Сидя на скамейке, почётный император и почётная императрица разговаривали друг с другом и наблюдали, как посетители корта играют в теннис. Они провели там около 30 минут.

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