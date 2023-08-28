Принцесса Како посетила школьный конкурс жестового языка

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Японская принцесса Како приняла участие в 40-м национальном конкурсе жестовой речи среди учеников старших классов, который прошёл в Токио 27 августа.

«Я очень надеюсь, что будет создано общество, в котором каждый сможет иметь более широкий выбор», – сказала принцесса, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, используя язык жестов. Принцесса Како аплодировала каждому из 10 старшеклассников, принявших участие в мероприятии.

Принцесса Како уже второй раз посещает конкурс самостоятельно.

На прошлых конкурсах принцесса Како произносила свои сообщения как языком жестов, так и голосом. На этот раз она использовала только язык жестов, за исключением вступительной части своего сообщения, а за голосовую часть отвечал сурдопереводчик.

По данным Управления императорского двора, изменение было внесено, поскольку принцесса испытывала трудности с использованием языка жестов и голоса одновременно.

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