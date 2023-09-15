Японский принц Хисахито заболел COVID-19

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Японский принц Хисахито, племянник императора Нарухито, получил положительный результат теста на COVID-19, сообщило Управление императорского двора.

По данным управления, у принца поднялась высокая температура после возвращения домой из школы 13 сентября. Хотя тест на антиген, проведенный в тот же день, дал отрицательный результат, заражение принца новым коронавирусом было подтверждено в другом тесте, который он получил на следующее утро.

Принц Хисахито учится во втором классе старшей средней школы Университета Цукуба в Оцуке в Токио. Он останется во дворце и будет лечиться до 18 сентября.

Наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико, родители принца, получили отрицательный результат теста полимеразной цепной реакции на COVID-19.

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