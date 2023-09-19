Император и императрица Японии посетили морской съезд на Хоккайдо

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Аккэси, Хоккайдо, 17 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили 42-й ежегодный национальный морской съезд в городе Аккэси в самой северной префектуре Японии Хоккайдо.

Касаясь ущерба, нанесенного рыбной отрасли «красным приливом», произошедшим у тихоокеанского побережья Хоккайдо в сентябре 2021 года, император Нарухито заявил на церемонии съезда, состоявшейся в порту Аккэси, что он «искренне уважает» совместные усилия людей и организаций, заинтересованных в восстановлении поврежденных рыболовных угодий.

Он добавил: «Я хотел бы выразить свое глубокое уважение к усилиям всех вас, кто работает над созданием морского богатства, а также мою надежду на то, что дальнейшее развитие будет подкреплено поддержкой со стороны многих людей».

Перед церемонией император Нарухито и императрица Масако пообщались с местными детьми, которые приветствовали императорскую чету.

Девочка сказала императору Нарухито, что ей в этот день исполнилось 6 лет, и император поздравил её.

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