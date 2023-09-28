Переговоры о наследовании императорского титула в Японии при правительстве Кисиды зашли в тупик

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Дискуссии по вопросу о престолонаследии в Японии при правительстве премьер-министра Кисиды Фумио не показали прогресса.

Этот вопрос сохраняет актуальность, учитывая, что число членов императорского дома, как ожидается, в будущем будет сокращаться, но консервативное крыло правящей Либерально-демократической партии опасается позволить членам семьи женского пола и потомкам по материнской линии наследовать престол.

Решение этого вопроса стало ещё более сложным после того, как 13 сентября ушел в отставку Ямасаки Сигэтака, специальный советник кабинета министров, курирующий систему императорского дома.

«Обсуждения (по этому вопросу) ведутся под руководством глав обеих палат парламента, – заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на пресс-конференции 15 сентября, предполагая, что правительство не намерено добиваться прогресса в переговорах. – Мы не в состоянии комментировать парламентские дискуссии».

Закон об императорском доме предусматривает, что только мужчины, потомки императоров по отцовской линии могут занять трон. В настоящее время есть только три кандидата – наследный принц Акисино, 57 лет, его сын, принц Хисахито, 17 лет, и принц Хитати, 87 лет, младший брат почётного императора Акихито. Этот факт вызвал опасения по поводу стабильной преемственности императорского титула.

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