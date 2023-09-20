Принц Хисахито возвращается в школу после лечения от COVID-19

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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Японский принц Хисахито, второй по очерёдности наследник императорского титула, вернулся в школу после отдыха из-за COVID-19, сообщило Управление императорского двора.

17-летний принц, сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, в настоящее время выздоровел, сообщило агентство, добавив, что период пребывания дома, рекомендованный правительством в связи с болезнью, для него прошел.

Принц Хисахито учится во втором классе средней школы Университета Цукуба в Оцуке в токийском районе Бункё. 14 сентября у него был выявлен положительный результат на новый коронавирус после того, как накануне у него поднялась температура.

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