Наследный принц и наследная принцесса Японии прибыли во Вьетнам

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Ханой, 20 сентября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли во Вьетнам ​​с официальным визитом.

Наследный принц, младший брат императора Нарухито, и наследная принцесса планируют посетить мероприятия, посвященные 50-летию дипломатических отношений двух стран.

Они приземлились в Ханое, столице страны, после вылета из токийского международного аэропорта Ханэда на борту правительственного самолета утром.

В ходе визита, организованного по приглашению Вьетнама, наследный принц надеется углубить дружественные отношения двух стран. Они планируют вернуться в Японию 25 сентября.

21 сентября наследный принц и наследная принцесса возложат цветы к мавзолею Хо Ши Мина и примут участие в церемонии встречи, организованной вице-президентом Во Тхи Ань Суаном, а также будут присутствовать на мероприятиях, посвящённых 50-летию двусторонних отношений.

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