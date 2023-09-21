Император и императрица Японии в октябре посетят префектуры Кагосима и Исикава

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Токио, 20 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако в октябре посетят префектуры Кагосима и Исикава для участия в спортивных и культурных мероприятиях, сообщило Управление императорского двора.

Императорская чета примет участие в церемонии открытия Национального спортивного фестиваля в городе Кагосима на юго-западе Японии 7 октября.

На следующий день они посмотрят соревнования по фехтованию в городе Тарумидзу и посетят компанию по переработке сладкого картофеля в городе Каноя.

15 октября императорская чета примет участие в церемонии открытия Национального фестиваля культуры и Национального фестиваля искусств и культуры для людей с ограниченными возможностями в городе Исикава в Канадзаве в центральной части Японии.

16 октября они посмотрят выставку работ людей с ограниченными возможностями в концертном зале префектуры Исикава Онгакудо и посетят библиотеку префектуры Исикава.

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