Наследный принц и наследная принцесса Японии встретились со студентами во Вьетнаме

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Ханой, 22 сентября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико встретились со студентами в Ханое, столице Вьетнама.

Супруги посетили японскую школу и Вьетнамско-японский университет, созданный в рамках сотрудничества правительств Японии и Вьетнама.

В японской школе пара посетила класс, в котором первоклассники начальной школы изучали вьетнамский язык. Наследный принц и наследная принцесса с улыбками разговаривали с детьми.

«Надеюсь, что смогу увидеть вас снова», — сказал наследный принц в ответ на просьбу детей встретиться с ним снова.

Принц и принцесса также посетили урок естествознания для учеников второго курса средней школы.

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