У японской принцессы Како выявлен положительный результат теста на Covid-19

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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Японская принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, получила положительный результат теста на COVID-19, сообщило Управление императорского двора.

Принцесса Како отменила свое участие в мероприятии в префектуре Тоттори на западе Японии 24 сентября. Она пробудет в гостинице в этой префектуре до 28 снгтября.

Вечером 23 сентября принцесса почувствовала дискомфорт в горле, а 24 сентября утром у неё поднялась температура, сообщает управление. Она прибыла в Тоттори 23 сентября, чтобы принять участие в воскресном школьном конкурсе языка жестов в городе Тоттори.

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