Японская принцесса Како совершит визит в Перу с 1 ноября

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Правительство Японии одобрило план официального визита принцессы Како в Перу с 1 по 10 ноября.

Принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино, примет участие в мероприятиях, посвящённых 150-летию дипломатических отношений между двумя странами в этом году.

Она собирается покинуть Японию 1 ноября, проехать через американский город Хьюстон и в тот же день прибыть в столицу Перу Лиму.

В Лиме принцесса Како примет участие в церемонии, посвящённой 150-летию двусторонних отношений, встретится с потомками японских иммигрантов и посетит президента Дину Болуарте.

Она также планирует посетить город инков Мачу-Пикчу, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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