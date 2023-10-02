Принцесса Како приняла участие в мероприятии, посвящённом 110-летию учёбы женщин в университетах Японии

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Японская принцесса Како присутствовала на церемонии, посвящённой 110-летию поступления женщин в университеты Японии.

Императорский университет Тохоку, предшественник Университета Тохоку в городе Сэндай на северо-востоке Японии, в 1913 году открыл свои двери для трёх женщин, которые стали первыми студентками университета в Японии.

Во время мероприятия, состоявшегося в тот день в кампусе Каваути Университета Тохоку, принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, заявила, что приём трёх женщин 110 лет назад был «важным шагом» в женском образовании.

Она выразила надежду на создание общества, в котором всем людям будет предложен широкий выбор жизненного выбора.

Принцесса Како вернулась в Токио 29 сентября после выздоровления от COVID-19. Она получила положительный результат теста во время визита в префектуру Тоттори на западе Японии 23 сентября.

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