Император и императрица посетили открытие спортивного фестиваля в Кагосиме

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Кагосима, 7 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако присутствовали на церемонии открытия Национального спортивного фестиваля, состоявшегося 7 октября на стадионе Сиранами в юго-западной префектуре Кагосима.

Поскольку спортивный фестиваль в Кагосиме был перенесен на этот год с 2020 года из-за пандемии COVID-19, император сказал на церемонии: «Я хотел бы выразить свое глубокое уважение усилиям многих людей, которые подготовили спортивный фестиваль, несмотря на различные трудности».

В преддверии 70-й годовщины возвращения островов Амами в Кагосиме Японии из-под власти США император выразил надежду, что спортивный фестиваль в этот знаменательный год будет очень плодотворным.

Император и императрица аплодировали танцевальному выступлению местных детей и молодежи на месте церемонии, а также праздничному полёту пилотажной группы Blue Impulse Воздушных сил самообороны.

Это первый визит императорской четы в Кагосиму за 17 лет.

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