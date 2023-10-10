Императорская чета Японии посетила компанию по производству бататов в Кагосиме

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Каноя, префектура Кагосима, 9 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили компанию, занимающуюся выращиванием и переработкой бататов в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, и пообщались с её молодыми сотрудниками.

Батат – один из главных пищевых продуктов, производимых в Кагосиме. Компания Minamihashi Shoji в городе Каноя в основном выращивает сорт бэнихарука.

Встречаясь 8 октября с тремя сотрудниками Minamihashi Shoji в возрасте от 22 до 26 лет, император Нарухито спросил их об их работе.

Императрица Масако спросила, как долго они работают в компании.

По словам президента компании, 45-летнего Яхаты Рюсаку, сладость ёкан из бататов бэнихарука, собранных в прошлом году, подавали в составе обеда императорской четы. Ёкан – традиционное японское кондитерское изделие.

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