Императорская чета Японии посетила префектуру Исикава

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Канадзава, префектура Исикава, 15 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако в воскресенье посетили префектуру Исикава, чтобы принять участие в церемонии открытия Национального культурного фестиваля и Национального фестиваля искусства и культуры для людей с ограниченными возможностями в Канадзаве, столице префектуры.

Пара совместно посетила эту префектуру впервые с 1998 года, когда они были наследным принцем и наследной принцессой.

Выступая на церемонии открытия, император сказал, что многие традиционные ремёсла и исполнительские виды искусства, а также богатая садовая культура были взращены в этой префектуре и сейчас живы.

Он казал: «Я надеюсь, что фестиваль расширит сферу культурной и художественной деятельности и приведёт к созданию новой культуры».

На одной из сцен демонстрировали традиционные исполнительские искусства Исикавы, и после выступления император и императрица общались с артистами. Император спросил 61-летнюю Куросаки Нахоко, пианистку, играющую только левой рукой, о том, когда она начала учиться. Императрица пообщалась с Нара Сокю, 54-летним мастером чайной церемонии, показавшим, как заваривать чай.

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