1400 человек приглашены на осеннюю вечеринку в императорском саду, проводимую после 5-летнего перерыва

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Управление императорского двора опубликовало список приглашённых на вечеринку в саду, которую 2 ноября устроят император Японии Нарухито и императрица Масако в императорских садах Акасака в Токио.

Всего в список вошли 1391 человек, в том числе заслуженные деятели, представители органов местного самоуправления и их супруги. Среди них певец и автор песен Мацутоя Юми и мастер японских шахмат сёги Като Хифуми.

Осенняя вечеринка в саду пройдёт впервые за пять лет после отмены из-за церемоний, связанных с интронизацией действующего императора и пандемией COVID-19.

В качестве меры по предотвращению заражения болезнями вечеринка будет проводиться с меньшим количеством приглашённых, чем раньше, а еда и алкогольные напитки подаваться не будут.

В мае впервые со времени восшествия императора на престол состоялся весенний садовый приём. Но мероприятие было омрачено внезапным дождём и грозой. Если будет прогнозироваться такая погода, осеннюю вечеринку отменят даже после того, как она начнётся.

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