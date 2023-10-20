Почётной императрице Японии Митико исполняется 89 лет

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Почётной императрице Японии Митико, жене почётного императора Акихито, исполнилось 89 лет, она живёт размеренной и мирной жизнью.

В настоящее время она живёт в усадьбе Сэнто госё после того, как полтора года назад переехала в императорскую резиденцию в токийском районе Минато.

Она воздерживалась от выхода на улицу во время нового кризиса, вызванного коронавирусом, но потом воспользовалась несколькими возможностями для этого после того, как в мае правительство понизило классификацию COVID-19 до пятой категории в соответствии с законом о контроле за инфекционными заболеваниями. В ту же категорию входит сезонный грипп.

Однако 89-летний почётный император обеспокоен состоянием здоровья своей жены, которая теряет ментальные силы, сообщили её помощники.

В мае пара впервые за четыре года посетила префектуры Нара и Киото на западе Японии.

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