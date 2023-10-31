Император и императрица Японии наблюдали за скачками на Приз императора

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Токио, 30 октября (Jiji Press) Император Японии Нарухито и императрица Масако наблюдали за 168-ми осенними скачками Приза императора на Токийском ипподроме.

29 октября днём ​​пара наблюдала за скачками в ​​бинокль с балкона гостевой комнаты на восьмом этаже главной трибуны.

Японский император в третий раз лично наблюдал за этими скачками, проводимыми два раза в год. Ранее в 2005 и 2012 годах, в период Хэйсэй, на них присутствовал предыдущий император, Акихито (сейчас – почётный император).

29 октября фаворит Эквинокс выиграла престижные скачки 1-го уровня. Жокей Кристоф Лемэр поклонился верхом, а император и императрица приветствовали его аплодисментами.

Император сказал, что это была потрясающая гонка, а императрица упомянула, что Лемэр также выиграл гонку приза Кикука G1 на прошлой неделе.

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