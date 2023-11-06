Японская принцесса Како в Лиме приняла участие в церемонии, посвящённой 150-летию японско-перуанским связям

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Лима, 3 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Како в перуанской столице Лиме приняла участие в церемонии, ​​посвящённой 150-летию установления дипломатических отношений между Японией и Перу.

Во время церемонии во дворце Торре Тагле принцесса Како, одетая в кимоно, произнесла речь, в которой рассказала о более чем 120-летней иммиграции из Японии в эту южноамериканскую страну.

Принцесса сказала, что будет помнить, что потомки японцев внесли свой вклад в развитие перуанского общества, обретя его доверие.

С улыбкой принцесса Како также рассказала о прошлых визитах в Перу её родителей, наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, а также её старшей сестры Комуро Мако, бывшей принцессы Мако.

Принцесса рассказала, что в доме её семьи есть перуанские книги и мягкая игрушка альпаки, и что у неё было много возможностей оценить перуанскую музыку. Она добавила, что очень рада быть здесь по этому случаю.

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