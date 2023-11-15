Император и императрица приняли участие в симпозиуме Международной премии «Космос»

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако во вторник приняли участие в симпозиуме, посвященном 30-летию международной премии «Космос» за выдающиеся исследования и другие достижения, способствующие гармоничному сосуществованию человека и природы.

На симпозиуме, состоявшемся в Университете Организации Объединенных Наций в токийском районе Сибуя, император заявил в своей речи, что глобальные проблемы, такие как изменение климата, стали более серьезными в последние годы, а пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на человечество и общество. .

Император отметил, что надеется, что награда будет способствовать созданию лучшего будущего как для человечества, так и для Земли.

Императорская чета внимательно прослушала видеообращение лауреата премии этого года Кристин Шрейдер-Фрешетт, почетного профессора Университета Нотр-Дам в США, а также выступления прошлых лауреатов.

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