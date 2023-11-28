Принцесса Како чувствует близкие связи Японии и Перу благодаря недавней поездке

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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино, в своём заявлении сказала, что почувствовала глубину связей между Японией и Перу во время своего недавнего официального визита в эту южноамериканскую страну.

Вспоминая свою поездку 1-10 ноября, принцесса сказала, что поняла, что на протяжении многих лет многие люди связывали Японию и Перу.

Она поблагодарила народ Перу за то, что он приветствовал её на протяжении всей поездки, добавив, что надеется, что дружба двух стран ещё больше углубится после 150-летия их дипломатических отношений.

Принцесса сказала, что ей было приятно присутствовать на церемонии, посвященной годовщине, которая включала в себя презентацию специальной почтовой марки с изображением Мачу-Пикчу в Перу и водопада Нати в Японии.

О встрече с потомками японских иммигрантов принцесса Како сказала, что они ей напомнили о том вкладе, который они внесли в перуанское общество, а также о многих трудностях и горестях, с которыми им пришлось столкнуться.

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