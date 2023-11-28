Принцу Хитати, дяде императора Нарухито, исполняется 88 лет

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Японский принц Хитати, младший брат почётного императора Акихито и дядя императора Нарухито, отпраздновал своё 88-летие.

В марте принц перенёс операцию по поводу камней в мочеточнике, а затем был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей. В августе он заразился COVID-19, но выздоровел и вернулся к своим общественным обязанностям.

По данным Управления императорского двора, в настоящее время принц большую часть времени проводит в инвалидной коляске. Он занимается упражнениями по ходьбе и растяжкой с физиотерапевтом два раза в неделю дома и три раза в месяц в больнице.

В своей резиденции в токийском районе Сибуя принц любит смотреть по телевидению новости, спортивные программы и сериалы.

У принца есть трёхлетняя миниатюрная такса по имени Фукухимэ, и в хорошую погоду он любит гулять в своём саду с женой, принцессой Ханако, а иногда наблюдает за птицами.

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