Император и императрица Японии приветствовали президента Вьетнама с супругой

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако приветствовали президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и его супругу в императорском дворце в Токио.

По данным Управления императорского двора, они вчетвером беседовали около 25 минут и вместе обедали.

В ходе встречи президент сказал, что все во Вьетнаме помнят визиты в эту страну императора Нарухито, тогдашнего наследного принца, в 2009 году, а также тогдашнего императора Акихито и императрицы Митико в 2017 году.

Император выразил надежду, что визит вьетнамского лидера в Японию будет способствовать дальнейшему развитию давних отношений между двумя странами.

На обеде 14 участников, в том числе наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико, сказали тосты, выпив сакэ в сопровождении японских закусок, таких как прессованные суси осидзуси.

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