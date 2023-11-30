Наследный принц признал отсутствие объяснений по поводу ремонта резиденции

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Токио, 30 ноября (Jiji Press)/ Наследный принц Японии Акисино на пресс-конференции накануне своего 58-летия, которое он отметит 30 ноября, признал, что объяснения по поводу реконструкции резиденции его семьи в токийском районе Минато стоимостью 3 миллиарда йен были недостаточными.

Наследный принц, младший брат императора Нарухито, заявил, что «очень важно своевременно публиковать важную информацию».

Он объяснил, что из расширенной площади резиденции 66 процентов отведены под кабинеты сотрудников Управления императорского двора, которые работают на его семью, 29 процентов – под его официальную рабочую комнату и 5 процентов – под личные покои семьи.

Он добавил, что в резиденции нет комнат для двух его дочерей, Комуро Мако, которая вышла из состава императорского дома после замужества в октябре 2021 года, и принцессы Како, поскольку они пришли к единому мнению, что создавать такие комнаты было бы расточительно.

В июне этого года агентство сообщило, что принцесса Како не переехала в отремонтированную резиденцию и осталась одна в здании, где временно проживала семья.

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