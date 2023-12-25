Почётному императору Японии Акихито исполняется 90 лет

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Токио, 23 декабря (Jiji Press). Почётному императору Японии Акихито, отцу императора Нарухито, исполнилось 90 лет, он стал первым среди исторически известных когда-либо правивших японских императоров, кто достиг этого возраста, известного в Японии как соцудзю.

По данным Управления императорского двора, почётный император Акихито проводит спокойные дни с почётной императрицей Митико, сохраняя сильное устремление к миру.

В феврале почётный император посетил выставки, посвящённые истории иммигрантов из самой южной префектуры Японии Окинава и открыткам, которыми обменивались японцы, интернированные в Сибири после Второй мировой войны, и их семьи.

В своих беседах с почётной императрицей Митико почётный император часто рассказывает о культуре и истории Окинавы, о своей жизни во время и сразу после войны, а также о послевоенных японских репатриантах из бывшей Маньчжурии, ныне северо-восточного Китая.

Он всегда учитывает ситуацию в районах, пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, особенно в префектуре Фукусима, которая пострадала от ядерной аварии, вызванной цунами. 11 марта этого года во время поминальной службы в храме в Исиномаки, префектура Мияги, одной из трёх префектур, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, был исполнен танец на основе японских стихов, созданных почётным императором Акихито и почётной императрицей Митико.

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