Премьер-министр Кисида поздравил почётного императора Акихито с 90-летием

Новости

Токио, 24 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 23 декабря выразил поздравления по случаю 90-летия почётного императора Акихито.

«Я вместе с народом Японии хотел бы сердечно поздравить Почётного Императора с достижением (возраста, известного в Японии как) соцудзю сегодня», – сказал Кисида в сообщении, которое он опубликовал в соцсети X после посещения празднования дня рождения почётного императора Акихито, отца императора Нарухито, в императорской резиденции Сэнто в усадьбе Акасака в Токио в тот же день.

Почётный император стал первым среди когда-либо правивших императоров, достигшим возраста 90 лет.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме