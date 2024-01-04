Император Японии надеется на расширение поддержки тех людей, кто в ней нуждается

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Токио, 1 января (Jiji Press). Император Японии Нарухито в новогоднем послании выразил пожелание на расширение поддержки для людей, находящихся в трудном положении, в том числе тех, кто пострадал от стихийных бедствий и резкого роста цен.

«Я желаю, чтобы число шагов по поддержке людей, нуждающихся в помощи, увеличивалось», – сказал император в письменном послании, опубликованном через Управление императорского двора, выражая свое сочувствие тем, кто страдает.

О мировых проблемах император Нарухито сказал, что ему очень больно, что в войнах и конфликтах погибает много людей. «Мне вспоминается важность того, чтобы люди пытались понять друг друга и сотрудничать для построения мирного мира».

«Я молюсь, чтобы новый год стал годом, в котором люди в нашей стране и во всем мире смогут двигаться вперед с яркими надеждами», – сказал император.

Император Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии празднования наступления нового года в императорском дворце.

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