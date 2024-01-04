Император и императрица Японии присутствовали на новогодней церемонии

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Токио, 1 января (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако присутствовали на новогодней церемонии в императорском дворце, в которой также приняли участие другие члены императорской семьи и высокопоставленные лица, в том числе из-за границы.

Женщины-члены императорской семьи впервые за четыре года надели тиары.

Утром члены императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико, отпраздновали наступление нового года приветствиями императору и императрице, после чего последовали аналогичные заявления со стороны руководителей правительства, парламентских и судебных органов, а также министров кабинета министров Японии. .

«Я очень рад, что могу встретить Новый год вместе с вами. В начале нового года я молюсь за счастье народа и развитие страны», – сказал император.

Председатель Палаты советников, верхней палаты парламента, отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

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